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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İnşaattaki çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı - DİYARBAKIR

İnşaattaki çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı - DİYARBAKIR

- Çökmenin yaşandığı binadan detaylar - Güvenlik kamerası çökme anı Diyarbakır 'da inşaatta çökme: 3 yaralı - İnşaattaki çökme anı güvenlik kamerasına yansıdıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın merkez Kayapınar ilçesinde, bir inşatta meydana gelen çökme sonucu 3 işçi yaralandı.Fırat Mahallesi'nde bir inşaatın ikinci katında beton dökümü yapılırken tabla çöktü.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Göçük altında kalan 3 işçi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralanan işçiler, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.İnşaattaki çökme anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk Müdahale Çökme Anı Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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