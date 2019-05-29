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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İnşaatta göçük anı kamerada: 2’si ağır 3 işçi yaralı

İnşaatta göçük anı kamerada: 2’si ağır 3 işçi yaralı

İnşaatın çökme anı

İlk Müdahale Hastane Çökme Anı Polis Ekipleri Basın Mensupları 

-Çöken inşaattan görüntü
-İnşaattan detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Göçük anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bir inşatta meydana gelen göçükte 2’si ağır 3 işçi yaralandı. Göçük anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay Kayapınar ilçesi 50 metrelik yol civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatın ikinci katının kaldırılması için beton dökme işlemi başlatıldı. Bu sırada aşırı yükten dolayı inşaatta göçük meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yapmış olduğu çalışma sonucu göçükte kalan 3 işçi kurtarıldı. Kurtarılan işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahattin Eyyubi ve Eğitim Araştırma hastanelerine sevk edildi. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır öğrenildi. Öte yandan, inşaat sahipleri olay yerini çekmek isteyen basın mensuplarına saldırdı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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