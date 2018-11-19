İnşaat işçilerinin kaldığı prefabrik barakada yangın - SİVAS
- Yangının çıktığı yer - Yükselen dumanlar - İtfaiye ekiplerinin müdahalesi - Ekiplerin çalışması Sivas 'ta yangın - İnşaat işçilerinin kaldığı prefabrik barakada çıkan yangın maddi hasara neden olduSİVAS (AA) - Sivas 'ta inşaat işçilerinin kaldığı iki katlı prefabrik barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Numune Hastanesi Acil Servisi karşısında bulunan ve inşaat işçilerinin kaldığı barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.