İnşaat işçilerini taşıyan minibüs elektrik direğine çarptı: 5 yaralı Haberi

-Kaza yapan midibüsten görüntü

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( KOCAELİ -HD) KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan inşaat işçilerinin bulunduğu panelvan tipi minibüs elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada 3’ü Suriye vatandaşı 5 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Uğur K. (28) idaresindeki 77 DC 871 plakalı panelvan minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü Uğur K. ile birlikte Sadettin F. ve Suriye uyruklu oldukları öğrenilen İbrahim Ş. Cevat H. ve Abdülaziz Hacı H. çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan minibüs olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

