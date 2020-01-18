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18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- İngiltere Tarihinin En Pahalı 1 Poundu Satıldı

- İngiltere Tarihinin En Pahalı 1 Poundu Satıldı

Satılan madeni para hakkında konuşmalar

( LONDRA ) - İngiltere tarihinin en pahalı 1 poundu satıldı LONDRA

İngiltere Lyon Dolar Gram Altın 


- İngiltere, gelmiş geçmiş en değerli 1 poundunu sattığını duyurdu. İngiltere’nin resmi makamlarınca yapılan açıklamada, İngiltere tarihinin “en pahalı 1 poundu” olarak nitelendirilen madeni para 1,3 milyon dolara zengin bir koleksiyoncuya satıldı. Madeni paranın bu kadar değerli olma nedeni ise yalnızca 6 adet üretilmiş olması. Paranın, Kral VIII. Edward şerefine 1936 yılında 6 adet üretilmesinin nedeni ise, kralın halktan olan Wallis Simpson’a aşık olup tahtını Kraliçe II. Elizabeth'in babası olan George VI’ya devretmesi olarak biliniyor. Madeni para 22 milimetre çapında ve 7.98 gram altından oluşuyor.
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