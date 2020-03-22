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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
İngiltere'de Koronavirüs tedbirleri - LONDRA

İngiltere'de Koronavirüs tedbirleri - LONDRA

- Londra’nın Greenwich bölgesinden detaylar - Londra’nın Greenwich bölgesinde gezintiye çıkan vatandaşlarLONDRA (AA) - İngiliz Hükümeti’nin Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında halka sokağa çıkmayın uyarısına rağmen bazı İngilizlerin güneşli hafta sonunda dışarıda olduğu gözlendi. Özellikle başkent Londra’nın Greenwich bölgesinde gezintiye çıkanlar olduğu görüldü.

Hafta Sonu Koronavirüs Başkent Güneşli İngilizler 

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