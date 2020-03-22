İngiltere'de Koronavirüs tedbirleri - LONDRA

- Londra’nın Greenwich bölgesinden detaylar - Londra’nın Greenwich bölgesinde gezintiye çıkan vatandaşlarLONDRA (AA) - İngiliz Hükümeti’nin Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında halka sokağa çıkmayın uyarısına rağmen bazı İngilizlerin güneşli hafta sonunda dışarıda olduğu gözlendi. Özellikle başkent Londra’nın Greenwich bölgesinde gezintiye çıkanlar olduğu görüldü.
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