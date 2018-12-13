İnegöl'de sis ve gizli buzlanma tehlikesi

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( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle gizli buzlanma ve yoğun sis nedeniyle hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşadı. İnegöl'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, şehir merkezinde ise yoğun sis ve soğuk bir hava hakim oluyor. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar sis bulutlarını görünce şok yaşadı. Sisin yanı sıra yakılan atıklar nedeniyle oluşan hava kirliliği sebebiyle görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü. Yoğun sis altında trafikte ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Dörtlü flaşörlerini açarak ilerleyen araçlar görüşün tamamen kaybolduğu anlarda araçlarını durdurmak zorunda kaldılar. Yoğun sis nedeniyle hem sürücüler hemde yayalar zor anlar yaşadı. Sisli havanın yanı sıra soğuklarla birlikte bir çok aracın camları buz kesti.

