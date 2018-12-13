Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
İnegöl'de sis ve gizli buzlanma tehlikesi

İnegöl'de sis ve gizli buzlanma tehlikesi

SİS GÖRÜNTÜSÜ

Gizli Buzlanma Hava Kirliliği Kar Yağışı 

-DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle gizli buzlanma ve yoğun sis nedeniyle hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşadı. İnegöl'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, şehir merkezinde ise yoğun sis ve soğuk bir hava hakim oluyor. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar sis bulutlarını görünce şok yaşadı. Sisin yanı sıra yakılan atıklar nedeniyle oluşan hava kirliliği sebebiyle görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü. Yoğun sis altında trafikte ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Dörtlü flaşörlerini açarak ilerleyen araçlar görüşün tamamen kaybolduğu anlarda araçlarını durdurmak zorunda kaldılar. Yoğun sis nedeniyle hem sürücüler hemde yayalar zor anlar yaşadı. Sisli havanın yanı sıra soğuklarla birlikte bir çok aracın camları buz kesti.
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı