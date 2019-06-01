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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İnegöl'de sakal-ı şerif izdihamı

İnegöl'de sakal-ı şerif izdihamı

ziyaretten görüntü

Sarılar Sakal-ı Şerif Kamera Cep Telefonu 

-detaylar

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Ramazan ayında Bursa'nın İnegöl İlçesinde İshakpaşa Camisi’nde bulunan Sakal-ı Şerif, ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif'i görmenin mutluluk ve heyecanını bir arada yaşayan vatandaşlar, ziyaret sırasında tekbir ve salavat getirdi. Kadir Gecesi nedeniyle İshakpaşa Camisi’nde bulunan Sakal-ı Şerif, her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerifi ilk kez görmenin mutluluk ve heyecanını bir arada yaşayan vatandaşlar, ziyaret sırasında tekbir ve salavat getirdi. öğlen namazı sonrası bayanların ziyaretine açılan Sakal-ı Şerif, ikindi namazında erkeklerin ziyaretine açıldı. Yüzlerce vatandaş, Sakal-ı Şerif’i görmek için camiye akın ederken, bazı vatandaşlar Sakal-ı Şerif'e dokunmak için büyük çaba harcadı. Bazı vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i görünce gözyaşlarını tutamazken, bazıları ise cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Ziyaretin ardından Sakal-ı Şerif, tekrar muhafaza kutusuna sarılarak aynı özenle kaldırıldı. Peygamber Efendimizin mübarek sakallarına “Sakal-ı şerif” deniliyor. Müslümanlar “Lıhye-i saadet” ve “Lıhye-i şerif” diye de bilinen Sakal-ı şerifleri bereketlenmek için saklıyorlar. Ramazan ayında ise 40 kat bohça içerisinde sandıkta tutulan cam fanus içerisindeki Sakal-ı şerifler çıkartılarak öpülüp alna sürülerek ziyaret ediliyor. Peygamber Efendimize âşık olan Eshab-ı Kiram’ın O’nun hatırası olarak sakladıkları bu emanetler, günümüze kadar geldi. Dünyanın birçok yerine dağılan Sakal-ı şeriflerden ülkemizde ise Diyanet İşleri Başkanlığı kayıtlarına göre bin 818 adet bulunuyor.
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