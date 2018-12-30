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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
İnegöl'de hafif ticari araçla çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı

İnegöl'de hafif ticari araçla çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı

olay yerinden görüntüler

( BURSA ) BURSA

İlk Müdahale Ticari Araç Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın Trol 


– Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara yolunda Feridun E. (57) kontrolündeki 16 Z 9460 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Emre K. (29) yönetimindeki 16 KPL 14 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Sürüklenmeye başlayan otomobil yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Semra E.'yi(54) takla atan otomobilden çıkardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla Bursa-Ankara yolu tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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