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13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
İnegöl'de çok sayıda sahte içki ele geçirildi

İnegöl'de çok sayıda sahte içki ele geçirildi

ele geçirilenlerden görüntü

( BURSA ) BURSA

Sahte İçki Kaçak Kıraathane Sahte Rakı Kaçak İçki 


- Türkiye Geneli Kaçak alkol denetimi kapsamında İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimizce yapılan çalışmalarda bir kıraathanede düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre Mahmudiye mahallesinde bir kıraathanede dezenfektan olarak kullanılan Etil alkol kullanarak kaçak içki imal ettiği ve pet su şişelerinde satış yapıldığını belirledi. Söz konusu adrese ekipler operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda satışa hazır halde 12 litre yapılmış sahte rakı, 10 litre yapılmış sahte votka, 25 litre Volan Marka Tıbbı Kullanım Amaçlı Etil Alkol maddesi ve içki imalatında kullanılan 18 adet anason esansı ele geçirildi. Olayla ilgili işyeri sahibi N. S. İsimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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