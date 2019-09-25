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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İnegöl'de bıçakla yaralama - BURSA

İnegöl'de bıçakla yaralama - BURSA

- Yaralının hastaneye getirilişinden detay - Olay yerinden detayİnegöl'de bıçakla yaralamaBURSA (AA) - İnegöl ilçesinde, erkek arkadaşı olduğu belirtilen kişi tarafından bıçakla yaralandığı iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı.Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bir apartmanın bahçesinde Hülya Ü. ile erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Münir Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Münir Y. tarafından bıçakla yaralandığı iddia edilen Hülya Y, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın daha sonra Bursa 'ya sevk edildi.Olaydan sonra kaçan Münir Y'nin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Polis Hastane Akalan Kadın Hasta 

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