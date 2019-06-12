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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İnegöl'de aniden bastıran yağmur sokakları göle çevirdi

İnegöl'de aniden bastıran yağmur sokakları göle çevirdi

Yollardan detay

Sağanak Yağmur Akalan Yalın 

-Araçlardan detay
-Suda yürüyen vatandaşlar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, yollar adeta göle döndü. Öğle saatlerinde başlayan yağmur İnegöllüleri hazırlıklık yakaladı. Birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Rögarların tıkanmasıyla birlikte gölete dönen cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı caddelerde trafik durma noktasına geldi. Sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar cami avlularına, dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı. Bazıları ise ayakkabılarını çıkartıp yalın ayak yollarına devam etti. Trafik ve belediye ekipleri yağmur sebebiyle seferber oldu.
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