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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- İnegöl çöp tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

- İnegöl çöp tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

yaralı şahsın hastaneye alınması

( BURSA ) BURSA

İlk Müdahale Hastane Devlet Hastanesi Gazi Mahallesi Sağlık Ekipleri 


- Bursa'nın İnegöl İlçesinde çöp tartışması yüzünden iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Çıkan kavgada bir kişi tüfekle kolundan vuruldu. Alınan bilgilere göre olay Ertuğrulgazi mahallesi Nazif sokakta meydana geldi. İddiaya göre kapı önünde bulunan çöpler yüzünden iki komşu arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ali İhsan Y, arabasında bulunan tüfekle Mehmet U' önce kolundan vurdu ardından tüfeğin kabzasıyla kafasından yaraladıktan sonra olay yerinden arabasına binerek olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde kalan Mehmet U, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla inegöl devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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