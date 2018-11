İnegöl Belediyesi’nin helva geleneği sürüyor

-Belediye başkanının konuşması



( BURSA ) BURSA



- İnegöl Belediyesi, her kandil gecesi gerçekleştirdiği helva ikramı geleneğini Mevlid Kandilinde de sürdürdü. Hacı Lütfullah Camisi ve Huzur Mahallesi Mevlana Camisinde 2000 kişilik helva ikramı yapıldı. Kandil gecelerinde İnegöl’ün vazgeçilmez geleneklerinden biri haline gelen İnegöl Belediyesi’nin helva ikramları, dün akşam idrak ettiğimiz Mevlid Kandilinde de sürdü. 2 farklı camide gerçekleştirilen helva ikramlarında her camide 1000’er kişilik olmak üzere toplamda 2000 kişilik helva dağıtıldı. Helva ikramlarına Belediye Başkanı Alper Taban’da katıldı.

Başkan Taban yatsı namazını Hacı Lütfullah Camisi cemaatiyle kılarak namaz sonrası helva kazanının başına geçti. Vatandaşlara helva ikram eden Alper Taban’a burada Belediye Başkan Yardımcıları Adil Kansu ile Eşref Yiğit ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ile AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleri de eşlik etti. Helva ikramı sonrası bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Hacı Lütfullah camimizde Mevlid Kandilini kutlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ben öncelikle tüm ilçe halkımızın Mevlid Kandilini tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah tüm İslam alemine huzur, mutluluk ve barış getirmesini yüce rabbimden niyaz ediyorum. Bu vesileyle İnegöl Belediyesi olarak bugün yatsı namazı buluşmamızı ve helva ikramlarımızı Hacı Lütfullah Camimiz ile Huzur Mahallesi Mevlana Camimizde gerçekleştiriyoruz. Orada da helva ikramlarımız devam ediyor” dedi.

Tebessüm çadırlarına davet Mevlid-i Nebi haftası olması dolayısıyla Peygamber efendimizin doğumunun 1447’nci yılı vesilesiyle İnegöl Belediyesi olarak bu konuda bir farkındalık çalışması yapmak istediklerini dile getiren Taban; “Tebessüm sadakadır hadis-i şerifi üzerinden bugün şehrimizin merkezi noktalarında Tebessüm Çadırı oluşturduk. Burada vatandaşlarımıza çay ikramında bulunduk, çocuklarımıza balon hediye ettik. Yine orada bir tebessüm bırakabilmek adına hatıra fotoğraf alanı oluşturduk. İnşallah bu etkinliklerimiz hafta boyunca devam edecek. Ben tüm ilçe halkımızı açtığımız stantlara davet ediyorum. Bizler İslam’ı da, Kuranı da, Peygamberimizi de doğru anlamak ve hayatımıza da tatbik etmek zorundayız. Bizler de şehrin yöneticileri olarak bununla ilgili her türlü farkındalık çalışmasını yapmaya devam edeceğiz. Tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini kutluyorum” şeklinde konuştu.