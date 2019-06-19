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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İnegöl-Alanyurt yolunda kaza: 5 yaralı

İnegöl-Alanyurt yolunda kaza: 5 yaralı

olay yerinden görüntüler

Bild İstinat Duvarı Bisiklet Sağlık Ekipleri Trol 

-yaralılara müdahale edilmesi

( BURSA )- Otomobilin motoru yerinden fırladı BURSA

- Bursa'da İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil, önünde giden bisikletliye çarptıktan sonra takla atıp metrelerce sürüklendikten sonra yol kenarında bulunan duvara çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kaza 5 kişi yaralandı Alınan bilgilere göre kaza, İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan 16 KMJ 72 Salih Kağan B. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre önünde seyir halinde olan Abdul Mumin El H'nin (24), kullandığı bisiklet sürücüsüne çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobil ile birlikte taklalar atıp metrelerce sürüklendikten sonra yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak ancak durabildi. Can pazarın yaşandı kazada araç içerisinde bulunan Furkan Y. ( 21), Tuğçe B. (27), Halil İbrahim Ç. (23), ve araç sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Otomobilin motoru yerinden çıkarak yola savruldu İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yarılara müdahale ederek ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Feci kazada, otomobilin motoru yerinden çıkararak yola savrulması dikkat çekti. Trafik ekipleri kaza yerinden önlemler alarak başka kazaların yaşanmaması için büyük çaba sarf etti. Kaza nedeniyle İnegöl-Alanyurt yolunda trafik durma noktasına geldi. Ekipler yaptıkları çalışma neticesinde trafiği kontrollü bir şekilde verdi. Hurdaya dönen aracın kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (SA-AK-
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