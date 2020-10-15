Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
İneğinin girdiği bahçenin sahibini tabancayla vuran şahıs adliyeye sevk edildi

İneğinin girdiği bahçenin sahibini tabancayla vuran şahıs adliyeye sevk edildi

Kendisi de yaralanan silahlı saldırgan yaşlı adamın jandarmalar arasında yürümesi

Jandarma Silahlı Saldırgan Silahlı Kavga Yaşlı Adam 

-Jandarmanın elinde olayda kullanılan orak
-Şüphelinin adliyeye gidişi
-Adliye dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da tarlada inek otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 75 yaşındaki komşusunu tabancayla boynundan vurarak yaralayan yaşlı adam adliyeye sevk edildi. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Kuloğlu Mahallesi girişindeki bahçede meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyurt Mahallesi'nde ikamet eden İ.C.(75) bahçesine gidince uzun zamandır konuşmadıkları A.C.'nin ineklerini bahçesinde gördü. A.C.'yi ineklerini bahçesinden çıkarması konusunda uyaran İ.C. ile A.C. arasında kavga çıktı. A.C., İ.C.'ye kazma ile vurunca koluna kazma gelen İ.C. de A.C.'nin elindeki kazmayı alıp kafasına savurdu. Ayrıca A.Ç. arakla kafasına vurulması sonucu kanlar içinde kalarak yaralandı. Bu sırada tabancasını çıkartan A.C., İ.C.'ye ateş açtı. Boynundan vurularak yere düşen İ.C., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kanlar içinde kalan A.C. de Gazi Devlet Hastanesine gidince gözaltına alındı. Hastanedeki tedavisinin ardından Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan A.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. (MAY-SLH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı