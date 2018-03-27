İncirliova'da öğrencilerden kan bağış kampanyası - AYDIN
- Okuldan ve kan bağışı yapanlardan detayİncirliova'da öğrencilerden kan bağış kampanyasıAYDIN (AA) - İncirliova ilçesinde ortaokul öğrencileri kan bağışında bulundu.İncirliova İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, " Aydın sana kanım feda" projesi kapsamında kan bağış kampanyası başlattı.Öğrencilere destek veren Kızılay Aydın Şubesi yetkilileri, kan alma araçlarını okul bahçesine getirtti.Öğrencilerden Esra Engin, amaçlarının kan ihtiyacı olan hastalara yardımda bulunmak olduğunu söyledi.
Destekte bulunan vatandaşlardan Nejat Tumuçkan ise "Öğrenci kardeşlerimiz anlamlı bir proje başlatmış. Bizim de kana ihtiyacımız olabilir. Herkesin düzenli olarak kan bağışlamasını isterim. Öğrenciler de bu konuyu çok güzel düşünmüşler. Kendilerini bu örnek davranışlarından dolayı tebrik ediyoruz." diye konuştu. Okul Müdürü Fatih Kılıç da, "Bilindiği üzere kan bir defalık ihtiyaç değil sürekli ihtiyaç duyulan bir durum. Biz de kendi çapımızda, velilerimizle etrafımızdaki tanıdığımız insanlarla bu kampanyaya destek olmak istedik." ifadelerini kullandı.