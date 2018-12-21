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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
İmzalar atıldı, UTAŞ’lı işçiler mutlu sona ulaştı

İmzalar atıldı, UTAŞ’lı işçiler mutlu sona ulaştı

UŞAK BELEDİYESİ İLE HAK İŞ’E BAĞLI ÖZ ORMAN İŞ SENDİKASI ARASINDA TAŞERON İŞÇİ İMZA TÖRENİ GENEL GÖRÜNTÜ

İmza Töreni Yılbaşı Taşeron İşçi Toplu İş Sözleşmesi Bakış Açısı 

-UŞAK BELEDİYE BAŞKANI NURULLAH CAHAN AÇIKLAMASI
-İMZALARIN ATILMASI VE HEDİYE TAKDİMİ

( UŞAK )- Bin 30 taşeron işçi için toplu iş sözleşmesi imzalandı UŞAK

- Utaş’ın bin 30 kadrolu ve taşeron işçilerinin aynı haklardan yararlanabileceği toplu iş sözleşmesi, işçiler tarafından sevinçle karşılandı. Konuşması sırasında sözleşmenin maddelerini açıklayan Başkan Cahan’a işçilerden yoğun alkış aldı. Sözleşme 1 Temmuz 2018 yılı itibariyle geçerli olmakla birlikte, yılbaşında enflasyon artı yüzde 3’lük ve sonraki dönemlerde yüzde 4’lerde artış söz konusu. Bunun yanı sıra işçilere 52 günlük ikramiye ve yakıt, çocuk, eğitim gibi ek yardımlar da sağlanacak. “Uşak’ın değişiminde işçilerin emeği göz ardı edilemez” Sözleşme maddelerini açıklayan Başkan Cahan, Utaş’ın Uşak Belediyesi’ne ait bir şirket olduğunu belirtirken, Utaş’ın bugüne kadar olan tüm hizmetlerini Uşak halkı için yaptığının altını çizdi. İşçilerin özverili ve gayretli çalışmalarından bahseden Başkan Cahan, Uşak’ın değişiminde işçilerin emeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyerek vatana millete ve tüm işçilere hayırlara vesile olmasını temenni etti. İlk olarak Uşak’ta gerçekleştirilen sözleşmede müzakereci heyete, Öz Orman İş Sendika Başkanı’na ve katılımcılara teşekkürlerini sundu. “Sözleşme emek odaklı” Törende konuşan Öz Orman İş Sendika Başkanı Settar Aslan, sözleşmenin insan emeği odaklı olduğunu ve bu bakış açısıyla baktığını için Uşak Belediyesi’ne ve Başkan Cahan’a teşekkürlerini sundu. Aslan, “Türkiye’de ilk defa hem kadroluların hem taşeronların içinde bulunduğu toplu iş sözleşmesini ilk olarak Uşak Belediyesi’yle imzalıyoruz. Bu saygıdeğer bir anlayıştır” dedi.
Ziyareti sırasında Uşak’a yapılan yatırımları yerinde inceleyen Aslan, Uşak’ın 5 yıl içinde fark edilen bir şehir haline geldiğini ve oldukça güzelleştiğini belirtti.
Uşak’ın bu denli güzelleşmesinde emeğin, düşüncenin payı olduğunu vurgulayan Aslan, Uşak’a sunduğu katkılardan dolayı Başkan Cahan’a teşekkür etti. Karşılıklı imzaların atılmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ve plaketlerin takdimiyle imza töreni sonlandırıldı. (EÖ-GC-
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