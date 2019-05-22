- İmece usulü film çekti, Cannes'e ismini yazdırdı

--Yönetmen Turan Kubulay röp.

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-- Kısa film fragmanı



( ANTALYA )- Türk kısa filmi Cannes Film Festivali'nde- Üniversiteli öğrencilerin çektiği Saksak: Bir Tütün Belgeseli, Cannes Film Festivali'nin Türkiye kataloğuna girmeye hak kazandı- Filmin yönetmeni Turan Kubulay:- "Cannes'ten gelen haber bizleri tetikledi. Üretmeye devam edeceğiz" ANTALYA



- Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin imece usulü çektiği "Saksak: Bir Tütün Belgeseli" adlı kısa film, Türkiye'de aldığı ödüllerin ardından Cannes Film Festivali'nde Türkiye Kataloğuna girmeye hak kazandı. Yönetmen Turan Kubulay, "Cannes'ten gelen haber bizleri tetikledi. Üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri başarılı bir kısa filme imza attı. Yönetmen koltuğuna Turan Kubulay’ın oturduğu ve görüntü yönetmeliğini Burak Kaymak’ın üstlendiği "Saksak: Bir Tütün Belgeseli" kısa filmi Denizli’nin Kale ilçesine bağlı Gülbağlık köyünde tütün işçiliği yapan insanların hayatlarını konu alıyor. Filmde yılın yaklaşık on ayını kaplayan bu üretim sürecinin sosyolojik etkilerinin insan psikolojisine yansıması ele alınıyor. Kısa filme ilişkin İhlas Haber Ajansı'na



değerlendirmelerde bulunan Kubulay, filmin ilk yolculuğuna 2017’nin Haziran ayında başladıklarını anlattı. Ağustos ayı dahil olmak üzere toplam 15 günde çekimleri gerçekleştirdiklerini aktaran Kubulay, "2018'in mart ayında festival sürecine başladı film. O günden bu yana da toplam Türkiye’de 40 tane festivalde gösterildi ve 8 tane ödül aldı. 2019 yılında ise Cannes Film Festivali'nde Boğaziçi sinema derneğiyle beraber Türkiye sineması kataloğuna girmeye hak kazandı. Şuan marketing kısmında gösterime devam ediyor" dedi.

"Üretmeye devam edeceğiz" Cannes’ten gelen haberin kendilerini tetiklediğini ifade eden Kubulay, Avrupa ve dünyanın en prestijli festivalinde yer almaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Bundan sonraki süreçte üretmeye devam edeceklerinin altını çizen Kubulay, "Güney yeni dalga dediğimiz bir akımın içerisine girmeye çalıştık. Bu bir dernek ya da şirket değil. Sadece yaptığımız filmleri tek bir ekipten belirtmek amacıyla böyle bir akımın içerisine girmek istedik. Bundan sonraki sezonlarda da filmlerimizi bu çatı altında toplayıp, Türkiye ve dünyadaki festivallere ve yarışmalara göndereceğiz" diye konuştu.

"İmece sayesinde maliyeti 3 bin 500 liraya düştü" Filmin 30 bin lira olan maliyetinin imece usulü yapılması sayesinde 3 bin 500 liraya kadar düştüğünü ifade eden Kubulay, “Kamerayı başka bir yerden aldık. Akdeniz Üniversitesi yardım etti. Antalya film ekibi yapımcılığımızı üstlendi. Köyün muhtarlığı ve belediye başkanlığı da yardım etti ve ortaya gerçekten imece bir iş çıktı. Hal böyle olunca da cebimizden çıkan para da az oldu. Ederinden az bir fiyata çektik filmi ve böyle olacağını tahmin etmiyorduk açıkçası” ifadelerini kullandı. (SM-

