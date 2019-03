İmamoğlu, “Biz partizanlığı bu memleketin belediyelerinden söküp atacağız”

-Salondan detaylar

- CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "1919’dan 2019’a 19 Mayıs 1919 ruhuyla" isimli Samsun Buluşması’na katılarak, “Biz partizanlığı da bu memleketin belediyelerinden söküp atacağız, herkes bizim kardeşimiz” dedi.

Sarıyer Belgrad Ormanında sabah yürüyüşüyle güne başlayan Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sonrasında 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları için Maltepe’ye geldi. Burada Anadolu Samsun Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen ‘1919’dan 2019’a 19 Mayıs 1919 ruhuyla Samsun Buluşması’ programına katılarak, kentte yaşayan Samsunlu vatandaşlarla biraya geldi. Programa Eşi Dilek İmamoğlu ile katılan başkan adayı Ekrem İmamoğlu, masaları tek tek gezerek vatandaşları selamladı. Vatandaşların sorunlarını dinleyen İmamoğlu, çözüm önerilerini sıralayarak seçime yönelik destek istedi. “Biz bu şehre asla ihanet etmeyeceğiz, etmek isteyene de müsaade etmeyeceğiz” Program kapsamında konuşma yapan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Hepimizi içinde barındıran, büyük hayaller kurduğumuz bu koca şehir, artık bizim sıkıntı yaşamaya başladığımız, problemlerini bolca konuştuğumuz ve bizim artık canımızı sıkan bir durumda, bunu düzeltmemiz lazım. El birliğiyle düzeltmeliyiz. İstanbul bana göre dünyanın en güzel kenti, asla ihanet edilmemesi gereken bir şehir. Böyle kadim büyük bir kenti yönetirken, alacağınız kararları çokça tartışmalı, tartıştırmalı ve de bir eylemde bulunurken, bu şehre bir çivi çakarken bin kere düşünüp bir kere hareket etmelisiniz. Aksi takdirde yaptığınız işlerin ihanet olduğunu anlatırsınız ama iş işten geçmiş olur. Biz bu şehre asla ihanet etmeyeceğiz. Biz bu şehre 16 milyon insanın verdiği güç ve kuvvetle birileri ihanet etmek istiyorsa ona da müsaade etmeyeceğiz” dedi.

“Sevgi ve saygının güzel dilin var olacağı bir İstanbul size müjdelemek istiyorum” Belediye başkanını güler yüzlü olması gerektiğini söyleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “Nefretle yol yürüyen insanlar, nefret duygusunu konuşan insanlar zayıf insanlardır. Ben gücünü toplumdan alan ve toplumun her ferdini seven bir insan olarak sizin gücünüzle güçlü bir insan olacağım. Her birinizden elde edeceğim duygularla hepinizi seveceğim. Sevgi ve saygının, hürmetin, ahlakın, vicdanın, eşitliğin, barışın güzel dilin var olacağı bir İstanbul size müjdelemek istiyorum, nefretin değil” diye konuştu.

“Biz partizanlığı bu memleketin belediyelerinden söküp atacağız” “Her milli bayramda benim gözlerim doluyor, inanıyorum ki sizlerin de gözleri doluyor” diyerek konuşmasına devam eden İmamoğlu, “Milli duyguların partisi olmaz, Mustafa Kemal Atatürk’ün de partisi olmaz, bu ülkenin tarihinin de partisi olmaz. Siyasallaşmanın partizanlığın hiçbir anlamı yok. Bu memleket bizim lafta olmaz. Gönül işi belediyecilik lafta olmaz. Biz partizanlığı da bu memleketin belediyelerinden söküp atacağız, herkes bizim kardeşim” şeklinde konuştu.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Maltepe’deki programın ardından Kartal Yakacık’taki seçmenlerle de bir araya geldi. Kavga ve polemiklerden uzak bir seçim çalışması yürüttüğünü ifade ederek vatandaşlardan destek istedi. (MB-ÖFA