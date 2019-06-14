İlkokul öğretmeni kendini asarak intihar etti

-sağlık ekiplerinden detay

-polis aracından detay

-evin dışından detay



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'de bir ilköğretim okulu öğretmeni kendini asarak intihar etti. Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Yeşilova Sokak'ta meydana gelen olayda Himmetdede Köyü İlköğretim Okulu'nda sınıf öğretmeni olduğu öğrenilen 32 aşındaki Ayşe Ö.'yü yakınları evin bahçesinde ip ile asılı vaziyette buldu. Ayşegül Ö.'yü ipten alan yakınları arabaya bindirerek hastaneye yetiştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri Ayşe Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili olarak işlem başlattı.

