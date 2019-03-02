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02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İlkokul öğrencilerinden ihtiyaç sahibi çocuklara yardım - AMASYA

İlkokul öğrencilerinden ihtiyaç sahibi çocuklara yardım - AMASYA

- İlkokul öğrencilerinden ihtiyaç sahibi çocuklara yardım - Zübeyde Hanım Üçler İlkokulundan detaylar - Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu Müdürü Hasan Hüseyin Aktaş'ın açıklamaları - Üçüncü sınıf öğrencisi Öykü Amine Gül'ün açıklamaları - Öğrencilerin hediyeleri hazırlamasıİlkokul öğrencilerinden ihtiyaç sahibi çocuklara yardım - Amasya 'da bir ilkokulda öğrenim gören öğrenciler, "Haydi sen de oyna" kampanyası kapsamında topladıkları oyuncaklarla giysi ve kırtasiye malzemelerini, ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderdiAMASYA (AA) - Amasya 'da ilkokul öğrencileri, "Haydi sen de oyna" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklar için oyuncak ile giysi ve kırtasiye yardımında bulundu.Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu sınıf öğretmeni Necla Akkoyunlu koordinesinde başlatılan kampanyaya katılan öğrenciler, evlerinde kullanmadıkları oyuncakları topladı. Yeni aldıkları oyuncakları da okullarına getiren öğrenciler, hazırladıkları paketlere giysi ve kırtasiye malzemeleri ile yazdıkları mektupları da koydu.200 öğrenci için hazırlanan paketler İlyasköy İlkokulundan gelen yetkilere teslim edildi.Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu Müdürü Hasan Hüseyin Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin davranışının kendisini duygulandırdığını söyleyerek, şunları belirtti:"Çocuklarımız giyim malzemeleri, oyuncak, kalem, kitap gibi birçok malzemeyi ihtiyaç sahibi arkadaşları için getirip hediye paketi yaptı. Bizler de onların hediyelerini arkadaşlarına ulaştıracağız. Çocuklarımız hediye paketlerinin içine arkadaşlarını mutlu edecek mektuplar da yazdı. Bu yaşta paylaşmayı öğrenmiş, bize de örnek olmuş çocuklarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum."Öğretmen Necla Akkoyunlu, öğrencilerin bu kadar istekli olmasından gurur duyduğunu dile getirerek, herkesin örnek alması gereken bir davranış sergilediklerini kaydetti.
Üçüncü sınıf öğrencisi Öykü Amine Gül de paylaşmanın mutluluk verici olduğunu vurgulayarak, "Bu projeyi yaptığımız için çok mutluyum. İnşallah onlar da mutlu olur. Arkadaşlarımızın oyun oynayamadığını biliyoruz. Bütün çocukları oyun oynamasını istiyoruz." dedi.

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