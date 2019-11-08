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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
İlkokul öğrencilerinden 10 Kasım koreografisi - ADANA

İlkokul öğrencilerinden 10 Kasım koreografisi - ADANA

- İlkokul öğrencilerinin hazırladığı 10 Kasım koreografisi - Öğrencilerin koreografi Adana 'da ilkokul öğrencilerinden 10 Kasım koreografisiADANA (AA) - Adana 'da 810 öğrenci, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında, koreografiyle "10 Kasım 1938" yazısı oluşturdu.Cebesoy İlkokulu bahçesinde, üzerlerinde Atatürk portresi bulunan tişörtlerle bir araya gelen öğrenciler, okul müdürü Ali Kahya Demirhan'ın koordinatörlüğünde koreografi için düzen aldı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, bedenleriyle "10 Kasım 1938" yazdı.

Portre Koordinat Okul Müdürü Öğrenciler 

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