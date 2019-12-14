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14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İlkokul arkadaşları 40 yıl sonra aynı sınıfta buluştu - BİLECİK

İlkokul arkadaşları 40 yıl sonra aynı sınıfta buluştu - BİLECİK

- Eski okul arkadaşlarının buluşmasından detaylar - Hakkı Öztekin'in açıklamaları - Doğan Arda'nın açıklamalarıİlkokul arkadaşları 40 yıl sonra aynı sınıfta buluştuBİLECİK (AA) - Bilecik 'te, 1979 yılında ilkokuldan mezun olan arkadaş grubu, yıllar sonra sınıflarında bir araya gelerek anılarını tazeledi.Bozüyük Atatürk İlköğretim Okulu mezunu 16 kişi buluşmada geçmiş günlerini yad ederek sınıf öğretmenleri Servet Arda ile de telekonferans aracılığıyla görüştü.Buluşmayı organize eden iş adamı Hakkı Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun iş hayatının arasında arkadaşlarıyla aynı sıralarda buluşmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Öztekin, "40 yıl önce aynı sıralarda birlikte okuduğumuz arkadaşlarımızla yan yana olmak çok güzel bir his, anlatılamayacak kadar duygulu bir olay." dedi.
Mezunlardan beden eğitimi öğretmeni Doğan Arda ise inanılmaz bir gün geçirdiklerini ve aynı sınıfta bulunmanın mutluluk verdiğini dile getirerek, sınıf öğretmeni ve babası Servet Arda'ya teşekkür etti.Okulu gezen arkadaşlar, hatıra defterinde bulunan okulun önünde çekilmiş siyah - beyaz fotoğrafa benzer şekilde poz vererek 40 yıl önceki bir kareyi tekrar canlandırdılar.

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