Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
İlker Aycı’dan İstanbul Havalimanı personeli ve yolcularına bayram ziyareti

İlker Aycı’dan İstanbul Havalimanı personeli ve yolcularına bayram ziyareti

İlker Aycı havalimanı çalışanlarıyla bayramlaşması

Kutlay Bayram Ziyareti Bayramlaşma 

-İlker Aycı kontuarları ziyaret etmesi
-İlker Aycı sanatçı Muazzez Ersoy ile sohbet etmesi
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Türk Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde İstanbul Havalimanı’nda görevli çalışanlar ve yolcularla bayramlaştı. Türk Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı bugün öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanı terminaline gelerek bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı kontuarlarda görevli personelleri ziyaret etti. Çalışanların bayramını kutlayan Aycı, operasyonları da yerinde inceledi. Turkısh Ground Services(TGS) Genel Müdürü Nurzat Erkal’ın da eşlik ettiği Aycı, ziyaret sırasında Businnes Class kontuarında karşılaştığı sanatçı Muazzez Ersoy’un bayramını tebrik ederek ayaküstü sohbet etti. Sohbet sırasında İstanbul Havalimanı’yla ilgili düşüncelerini dile getiren Ersoy, “Havalimanı muhteşem. Kelimeler bu güzelliği anlatmaya yetmez. Böyle bir şey ülkemiz için olağanüstü güzel oldu” sözleriyle havalimanını çok beğendiğini ifade etti.

İlgili Foto Galeriler
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı