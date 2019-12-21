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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İlkadım'dan Halim Batur'a vefa

İlkadım'dan Halim Batur'a vefa

Törenden detay

Dera Açılış Töreni Allah 

-Spor tesisi detay
-Necattin Demirtaş röportaj
-Nuran Batur röportaj
-Açılış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- İlkadım Belediyesi tarafından Derebahçe Spor Tesislerine Halim Batur’un adının verilmesi nedeniyle anma ve açılış töreni düzenlendi.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla, 28 Ekim 2019 tarihinde vefat eden Halim Batur’un ismini bir spor tesisinde yaşatmak amacıyla Derebahçe Spor Tesislerinin ismi "Derebahçe Halim Batur Spor Tesisleri" olarak değiştirildi. İlkadım Belediyesi tarafından bugün Derebahçe Halim Batur Spor Kompleksinde Halim Batur’u anma ve tesis adı verilmesi nedeniyle anma ve açılış töreni düzenlendi.
Törene Halim Batur’un ailesi de katıldı.
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Halim bizim canımızdı. O yüzden ismini yaşatmak istedik. Spor adamını spor tesisinde yaşatmak uygun olur. Onun ismini meclis kararıyla Derebahçe Spor Tesislerine vererek vefamızı gösterdik. İnşallah ailesini bir nebze de olsa mutlu etmişizdir diye umut ediyorum” dedi.
Halim Batur’un eşi Nuran Batur, “Onu çok özlüyoruz. Ama bu gururu bizlere yaşattığı için İlkadım Belediye Başkanı Necaattin Demirtaş ve İlkadım Belediyesine teşekkür ediyoruz. En azından adı yaşayacak. Bu bizim için çok büyük bir gurur” şeklinde konuştu.
Tören sonrasında Halim Batur’un isminin yer aldığı tabelanın açılışını kızı Ilgın Beren Batur yaptı. Halim Batur, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken geçirdiği rahatsızlık sonucu 28 Ekim 2019 tarihinde vefat etmişti.
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