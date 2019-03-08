İlk kadın milletvekillerinden 'Satıkadın' anıldı - ANKARA
İlk kadın milletvekillerinden "Satıkadın" anıldı - ANKARA - İlk kadın milletvekili Satıkadın'ın mezarının ziyaret edilmesi - Ddua edilmesi - Satıkadın'ın mezarına çiçek bırakılması - Satıkadın'ın torunu Zekai Çırpanoğlu'nun konuşması - Satıkadın'ın müzeye çevrilen evinin ziyaret edilmesi - Satıkadın'ın torunu Satı Çırpan Öztürk'ün konuşmasıİlk kadın milletvekillerinden "Satıkadın" anıldıANKARA (AA) - Türkiye'nin İlk kadın milletvekillerinden ve "Satıkadın" olarak bilinen Satı Çırpan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kahramankazan ilçesindeki mezarı başında anıldı.Satıkadın için ilçedeki kabrinde düzenlenen törende, 84 yaşındaki kızı Bediha Emre ile katılımcılar, mezarına çiçek bırakarak dua etti.Daha sonra Belediye tarafından müzeye dönüştürülen evi ziyaret edildi. Satıkadın'ın torunu Zekai Çırpanoğlu, müzede sergilenen eserler hakkında bilgi verdi.Satıkadın'ın torunu Satı Çırpan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünün kendileri için ayrı bir önem taşıdığını, gurur verici bir gün olduğunu belirterek, "Dileğim, Satı Kadın'ın zekasının, yardımseverliğinin ve öz güveninin bütün kadınlarımıza örnek olmasıdır." dedi. Etkinliğe Millet İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan adayı Fazıl Köremezli ile Çırpan'ın yakınları katıldı.
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