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13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Ilgın hayvan pazarında 'şap' karantinası - KONYA

Ilgın hayvan pazarında 'şap' karantinası - KONYA

Ilgın hayvan pazarında "şap" karantinası - KONYA - Ilgın hayvan pazarının karantina altına alınması - Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu'nun konuşmasıIlgın hayvan pazarında "şap" karantinasıKONYA (AA) - Konya 'nın Ilgın ilçesindeki hayvan pazarı, şap hastalığı şüphesiyle hayvan giriş ve çıkışına kapatıldı.Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek endişe edecek bir durumun olmadığını söyledi.

Bir üreticinin hayvanlarından şap hastalığı şüphesiyle örnekler alındığını dile getiren Kadiroğlu, "Alınan örnekler şap enstitüsünce tahlile gönderildi. Sonuçlar kesinleşene kadar gerekli tedbirler alındı. Şu an da biz tedbiren pazarımızı kapattık. Gerekenler hassasiyetle yapılıyor." ifadelerini kullandı.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de Ilgın Belediyesi Hayvan Pazarı'nın küçükbaş hayvan giriş ve çıkışına kapatıldığını duyurdu.

Karantina Muhabir Hayvan Pazarı Hassasiyet Hayvan 

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