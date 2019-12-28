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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu başladı - KASTAMONU

Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu başladı - KASTAMONU

- Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nden görüntü - Kayakseverlerin kayak ve kızakla kayması - Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Veysel Sezen'in açıklaması - Samsun'dan ailesiyle gelen Eylül Duru Doğan'ın açıklaması - Merzifon'dan öğrencileriyle gelen beden eğitimi öğretmeni Temel Kesikbaş'ın açıklaması - Ekipler tarafından pistteki güvenlik ağının kar küreme aracından yere konulmasıIlgaz Dağı'nda kayak sezonu başladı - Kayakseverler, pistteki güvenlik ağının henüz yapılmamış olması nedeniyle eğitim alanlarını kullanıyorKASTAMONU (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu başladı.
Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseverleri ağırlıyor.Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.Tesise gelen kayakseverler, pistteki güvenlik ağının henüz yapılmamış olması nedeniyle eğitim alanlarını kullanıyor. Güvenlik ağının pazartesi gününe kadar yapılması planlanıyor.Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Veysel Sezen, AA muhabirine, kar yağışının Ilgaz Dağı'na bu yıl geç geldiğini söyledi.

Bu yılki kar kalitesinin geçen seneden daha iyi olduğunu belirten Sezen, "Misafirlerimiz, bu sene daha keyifli kayak sporu yapacak. 2019 - 2020'de Ilgaz'da güzel bir sezon bekliyoruz. Bu hafta sürekli kar yağışı var." dedi.
Samsun'dan ailesiyle gelen Eylül Duru Doğan, "İlk defa kayak dersi alıyorum. Çok mutluyum. Ilgaz çok güzel. İnsanın içini ısıtıyor." ifadelerini kullandı.Merzifon'dan öğrencileriyle gelen beden eğitimi öğretmeni Temel Kesikbaş da oldukça güzel bir ortam bulunduğunu dile getirerek, "Ancak çocukların kızakla kayacağı alan çok küçük, pist açık değil." diye konuştu.

Kar Küreme Aracı Ziyaretçiler Kar Yağışı Beden Eğitimi Öğretmeni Beden Eğitimi 

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