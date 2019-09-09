İlçe Milli Eğitim Müdürü sınıf başkanı oldu, tahtaya konuşanları yazdı



- Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı açılışı programı renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Sınıf ziyaretleri sırasında ilçe protokolü öğrencilerin yerini aldı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz da sınıf başkanlığı görevini üstlendi. Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da yeni eğitim öğretim yılı münasebetiyle bir açılış programı düzenlendi.

Kapaklı ilçesi Karaağaç İlkokulu’nda düzenlenen programda ise eğlenceli anlar yaşandı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından sınıfları gezen ilçe protokolü, boş bir sınıfta ‘öğrencilik’ yaptı. Sınıf Başkanı görevini üstlenen İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz ise, protokol mensuplarından oluşan sınıfta tahtaya bir ‘Konuşanlar Listesi’ yaptı. Türlü şakalaşmaların yaşandığı küçük oyun öğrencilerin sınıfa girişi ile noktalandı. (FB-

