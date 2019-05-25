Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İlçe halkı ve köylüler iftar sofrasında buluştu

İlçe halkı ve köylüler iftar sofrasında buluştu

İftar sofrasından genel görüntüler

İftar Çadırları İftar Sofrası Gönül Sofrası Gözyaşı Askeri Personel 

-Kur'an-ı Kerim tilaveti
-Vatandaşlar oruç açarken
-Başkan Bildik röportaj
-Semazen gösterileri
-Vatandaşlardan detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 26 köy, askeri personel ve ilçe halkının katıldığı yaklaşık 5 bin kişi iftar sofrasında buluştu. Sulakyurt Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanına kurulan iftar sofrasında 5 bin kişi orucunu açtı. Meydanlara kurulan iftar çadırları ve evlere yemek servisiyle Ramazan ayının yardımlaşma, paylaşma ve birliktelik ruhu ilçede yaşatılıyor. İftar sofrasına Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, mahalle ve köy sakinleri katıldı.
Program ilahiler eşliğinde semazen gösterileriyle devam etti. Bildik, “Ramazan ayı vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlara vesile olmasını dilerim. Bizim ilçemiz çiçek bahçesi. Bu çiçeklerin güzel kokuları var. Bu çiçeklerin güzellikleri var. Bizim ilçemizde 10 tane Bektaşi köyü, 5 tane Kürt köyü, 11 Tane Türkmen köyü ile biz bir çiçek bahçesiyiz. Bu ayda da biz bütün köylerimizin, bütün ilçemize bir bütün olarak topluyoruz” dedi.
5 bin kişilik hazırlık yaptıklarını belirten Bildik, “Dostlarımızı soframıza davet ediyoruz. Onlarda geliyorlar hep beraber gönül sofrasında iftar yapıyoruz. Bizim her gün 500 kişilik iftarımız var. İftar çadırlarımız var. Günlük 150 tane evimize yemek gidiyor, ihtiyaç sahiplerine yemeklerimiz gidiyor. Tabi burada bir gözyaşının, bir sevincin siyaseti olmaz. Olmayacağını bildiğimiz için bizler; bugün bir Ramazan ayı, bugün bir rahmet ayı, bugün bir paylaşım ayı. Yani bu ayda herkese eşit mesafede biz hizmetimizi yapıyoruz. Bugün herkesi çağırınca bizim ilçe Jandarma Bölük Komutanlığımızdaki Mehmetçiklerimiz de çıktılar geldiler soframızda bulundular o da ayrı bir gurur veriyor. Memleketlerinden çıkıp gelmişler vatan bekçileri burada bizim soframızda bizimle beraber oldular buda bize ayrıyeten bize gurur verdi. Çok mutlu olduk tabi ki” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Kuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi AçıldıKuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi Açıldı
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde BulunduBakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde Bulundu
Büyük Çamlıca Camiinde İlk Teravih Namazı KılındıBüyük Çamlıca Camiinde İlk Teravih Namazı Kılındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı