İklim değişikliğine, çevre temizliği yaparak dikkat çektiler

-Yol kenarında çöp toplaması

-Toplanan çöplerin çöp kamyonunu atılması

-Batı Antalya Gençlik Platformu Temsilcisi Oğuzhan Dalmaz ile röp.

-Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile röp



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’nın Kumluca ilçesinde Batı Antalya Gençlik Platformu ve mahalle muhtarlığı tarafından, iklim değişikliğine dikkat çekmek için çevre temizleme etkinliği düzenlendi.

Kumluca Belediyesi ve Ortaköy Mahalle Muhtarlığı’nın katkılarıyla, ‘21 Eylül Dünya Temizlik Günü’ kapsamında çevre temizliği etkinliği yapıldı. Batı Antalya Gençlik Platformu ve Ortaköy Gönüllüleri tarafından düzenlenen etkinliğe katılanlar, mahalle içinden geçen yolda temizlik yaptılar. Üyeler sabah saatlerinde mahallenin girişinde toplandı. Çocuklar ve gençlerin yol kenarlarından topladığı çöpler, belediyenin çöp aracı tarafından tek tek toplandı. Dünyanın iklim değişikliği konusunda kötü bir durumda olduğunu belirten Batı Antalya Gençlik Platformu Temsilcisi Oğuzhan Dalmaz, "Bu duruma dikkat çekebilmek için sadece şehir merkezlerini değil, deniz kenarlarını değil, kırsal alanlarda da çevre temizliğinin önemini vurgulamak istedik” dedi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu 21 Eylül Dünya Temizlik Günü’nün önemine değinerek, gençlerle birlikte çevreyi temiz tutmak için bir adım attıklarına dikkat çekti. (HFV-

