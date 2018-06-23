İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı anlar kamerada

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( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu´nun Tosya İlçesi D-100 kara yolu üzerinde bulunan Yeni sanayi kavşağında meydana gelen Trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Trafik Kazası İstanbul istikametinde Samsun istikametine seyir halindeki Nuri S. İdaresindeki 06 E 7465 plakalı otomobil Tosya Yeni Sanayi kavşağına yaklaştığı anda sürücünün iddialara göre direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Orta refüje çarpan otomobil takla atarak karşı şeritte geçerek ters istikametinden gelmekte olan Aykut D idaresindeki 59 EV 209 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası her iki araçta yolcu olarak bulunan Sevim D. (65) ve Mehmet S. (53) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ambulans Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahale yapılarak Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlçe Bölge Trafik ekipleri kaza sonrası gerekli emniyet tedbirlerini alarak yol güvenliğini sağladı. Emniyet güçleri kaza sonrası soruşturma başlattı.

