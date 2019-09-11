Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - SİVAS

İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - SİVAS

- Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü - Kaza yapan araçlar - 112 acil sağlık ekiplerinin gidişi Sivas 'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Kaza anı bir lokantanın güvenlik kamerasına yansıdıSİVAS (AA) - Sivas 'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Betül Sana Yalçınkaya (26) yönetimindeki 53 DU 569 plakalı otomobil ile İbrahim Bozkurt'un kullandığı 58 FT 701 plakalı otomobil, Eğriköprü Mahallesi Erhan Üstündağ Caddesi'nde çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle Yalçınkaya'nın kullandığı otomobil devrildi, diğer araç araziye sürüklendi.Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Abdullah Tokuş, Metin Doğruyol ve Oktay Kara yaralandı.Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza anı yakındaki bir lokantanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde, araçların çarpışması ve bu sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsünün kaza yapan araçların altında kalmaktan son anda kurtulması yer aldı.

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı