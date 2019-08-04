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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - KOCAELİ

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - KOCAELİ

- Kazaya karışan araçlardan görüntüler - Polis ekiplerinin çalışmaları - D - 100 karayolunda oluşan trafik Kocaeli 'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D - 100 kara yolunda İstanbul istikametine seyir halindeki Cengiz Karaarslan'ın kullandığı 34 AV 1988 plakalı otomobil, İsmail Hakkı Soyyiğit idaresindeki 34 K 4761 plakalı otomobille, Yarımca Polis Merkezi önünde çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri bariyerlere çarpıp sürüklendikten sonra durabilirken, diğer otomobil yolun ortasına savruldu.Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sürücü Cengiz Karaarslan ile diğer otomobildeki Ebubekir ve Muhammet Soyyiğit'in yaralandığı kazadan sürücü İsmail Hakkı Soyyiğit yara almadan kurtuldu.Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Cengiz Karaarslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle D - 100 kara yolunun İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

İlk Müdahale Polis Hastane Sağlık Personeli Sağlık Ekipleri 

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