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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - DENİZLİ

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - DENİZLİ

- 112 acil sağlık ekibinin olay yerinden hastaneye gitmesi - Kazaya karışan otomobillerden detaylar - Takla atan araçtan detay - Kaza yerinde toplanan kalabalıktan detay Denizli 'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Çal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Çetin Çilbirci idaresindeki 20 NK 353 plakalı otomobil ilçe çıkışında aynı yönde ilerleyen Ali Deda'nın kullandığı 20 ABF 673 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada otomobillerden biri karşı şeride geçerek takla attı.Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralanan Çilbirci ile Deda, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastane Sağlık Ekibi Kalaba Alabalık Sağlık Ekipleri 

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