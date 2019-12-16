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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - KIRIKKALE

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - KIRIKKALE

- Olay yeri detayı - Kaza yapan araçlardan detay - Polis ekiplerinden detay Kırıkkale 'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'nin Bahşılı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Feraye Bal (40) idaresindeki 06 FAA 08 plakalı otomobil ile Harun Varol (26) yönetimindeki 06 YMK 25 plakalı otomobil, Kırıkkale - Kulu kara yolu Doktorlar Sitesi Kavşağı'nda çarpıştı.Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale 'deki hastanelere kaldırıldı.Ağır yaralanan sürücü Bal, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastane 

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