İki otomobil çapıştı: 4 yaralı - KARABÜK

- Kaza yerinde bekleyen sağlık ve polis ekipleri - Kaza yapan otomobiller - Polis ekiplerinin kaza yerindeki çalışması - Yaralıların ambulansla hastaneye sevk edilmesi Karabük 'te iki otomobil çapıştı: 4 yaralıKARABÜK (AA) - Karabük 'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ramazan K'nin kullandığı 78 BH 068 plakalı otomobil ile Mustafa Ş. yönetimindeki 78 BN 989 plakalı otomobil, Sanayi kavşağında çarpıştı.Kazada sürücü Ramazan K. ve yanındaki 3 kişi yaralandı.Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin tedavisini olay yerinde yaptı, bir yaralıyı ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Olay yerinde önlem alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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