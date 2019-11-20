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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İki otomobil çapıştı: 4 yaralı - KARABÜK

İki otomobil çapıştı: 4 yaralı - KARABÜK

- Kaza yerinde bekleyen sağlık ve polis ekipleri - Kaza yapan otomobiller - Polis ekiplerinin kaza yerindeki çalışması - Yaralıların ambulansla hastaneye sevk edilmesi Karabük 'te iki otomobil çapıştı: 4 yaralıKARABÜK (AA) - Karabük 'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ramazan K'nin kullandığı 78 BH 068 plakalı otomobil ile Mustafa Ş. yönetimindeki 78 BN 989 plakalı otomobil, Sanayi kavşağında çarpıştı.Kazada sürücü Ramazan K. ve yanındaki 3 kişi yaralandı.Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin tedavisini olay yerinde yaptı, bir yaralıyı ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Olay yerinde önlem alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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