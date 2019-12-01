Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
İki öğrencinin öldüğü kazada bilirkişi raporu açıklandı

İki öğrencinin öldüğü kazada bilirkişi raporu açıklandı

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

( BURSA )- Otobanda mola veren öğrencilerin arasına dalmıştı- Rapora göre hafif ticari araç şoförü asli, otobüs şoförleri tali kusurlu sayıldı BURSA

Mide Bulantısı Taksirle Ölüme Sebebiyet Bilirkişi Raporu Hapis Cezası Emniyet Şeridi 


- Bursa'da 2 öğrencinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı kazada 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme başkanı tarafından okunan bilirkişi raporunda, hafif ticari araç şoförü asli, otobüs şoförleri ise tali kusurlu sayıldı. Kaza, 2017 yılı temmuz ayında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu üzerinde Bursa istikametinde Gemlik gişelerine yakın noktada meydana geldi. Diyanet İşleri Başkanlığının bir etkinliğine katılmak için Diyarbakır'dan gelen 91 kız öğrenci, 3 öğretmenden oluşan kafiledeki öğrencilerin mide bulantısı şikayeti üzerine otobüs yol kenarında durdu. Otobüslerden inen öğrenciler hava almak için dışarıda bulundukları sırada arkadan gelen hafif ticari araç, emniyet şeridinde bekleyen öğrencilerin arasına daldı. Kaza sonucu 14 öğrenci yaralanırken, Edanur Yıldız (13) ve Semanur Tekinhatun (13) hayatını kaybetti. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sadrettin E. ile Hakan T. ve Kaan S. hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Kazanın ardından tutuklanan ve mahkeme tarafından bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Sadrettin E., duruşmaya katılırken, Hakan T. ile Kaan S. ise katılmadı. Sadrettin E., daha önce mahkemede şu ifadeyi vermişti: "İstanbul'dan Bursa'ya geliyorduk. Çok hızlı değildim, otobüsleri fark edince kendimi sola atmak istedim. Soldan bir aracın geldiğini görünce otobüslerin sağına doğru yol kenarına kırdım arabayı. O sırada dışarıda olan öğrencilere çarpmışım." Mahkeme heyeti, duruşmada bilirkişiden gelen raporu okudu. Rapora göre, hafif ticari araç şoförü asli, otobüs şoförleri ise tali kusurlu sayıldı. Rapordan sonra söz alan Sadrettin E., aleyhe olan hususları kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şırnakta Büyük Operasyon!Şırnakta Büyük Operasyon!
Antalya'da jigolo Rezaleti!Antalya'da jigolo Rezaleti!
Metrelerce Sürükledi, Diğer Sürücüler Uyarınca Fark EttiMetrelerce Sürükledi, Diğer Sürücüler Uyarınca Fark Etti
Ölüü Yazan Duvarın Dibinde ÖldüÖlüü Yazan Duvarın Dibinde Öldü
Feci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Hayatını KaybettiFeci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Bakırköyde Ölü Bulunan Aile Son Yolculuğuna UğurlandıBakırköyde Ölü Bulunan Aile Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı