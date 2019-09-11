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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - ERZİNCAN

İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - ERZİNCAN

- Kaza yeri - Kaza yerinde polis ekiplerin inceleme yapması - Kaza yapan motosikletlerin kaldırılması - Kazada ölen Binali Göktaş'ın fotoğrafı Erzincan 'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.Kerem Ertekin'in (28) kullandığı 17 FN 910 plakalı motosiklet, Fevzipaşa Caddesi'ndeki Erzincan Adliyesi yakınlarında plakası belirlenemeyen Binali Göktaş (73) idaresindeki motosikletle çarpıştı.Kazada her iki motosikletin sürücüsü ile Ertekin'in kullandığı motosikletteki Ramazan Arduç yaralandı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Binali Göktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Ertekin ile Arduç'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis Polis Ekipleri 

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