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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İki günlük hasılatını Afrin şehitlerinin ailelerine bağışlayacak

İki günlük hasılatını Afrin şehitlerinin ailelerine bağışlayacak

- İşletme sahibi Mehmet Toprak röportaj

Şehadet Şehit Seccade İstifa Kervan 

-- İşletmeden detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'ta bir lokanta işletmecisi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla iki günlük hasılatını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak. Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katkıda bulunmak ve Mehmetçiğin yanında olduğunu hissettirmek isteyen vatandaşların desteği sürüyor. Nalbantlarbaşı Mahallesi'ndeki Kangal Ağası Konağı'nda faaliyet gösteren bir işletme 'Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit düşen kahramanlarımızın ailelerine 2 günlük hasılatımızı bağışlıyoruz emsal etmesini temenni ediyoruz' adı altında kampanya başlattı. İşletme sahibi Mehmet Toprak," Kahraman Mehmetçiğimizin zor şartlarda verdiği mücadelenin 'beklemesinler' diyerek ailesini, sevdiğini, hayatını arkasına atmış, şehadete gülerek yürüyen askerlerimizin, şehadetinden bir gün önce babasının 'istifa et gel oğlum' sözüne 'benim ancak cesedim gelir' diyen koca yürekli aslanların gösterdikleri civanmertlik, yiğitlik karşısında benim yaptığım bu bağışın sözü bile olamaz. Burada yaptığım konuşmanın ve bu bağışı afişe etmenin tek nedeni olabilir. O da bu kutsal harekat için tertip edilen iyilik kervanının duyurulması ve gönlü güzel insanlarımıza örnek olması teşkil etmesidir. Zeytin Dalı Harekatı'nın zafer kazanmasında canını cebine koyup kendini ateşin önüne atan askerimizin de Mehmetçiğimizin muzaffer olması için seccadesini göz yaşlarıyla ıslatan analarımızın da, yiğitlerimizin moralini yüksek tutmak için kısıtlı imkanlarla varını yoğunu ortaya koyan yüce milletimizin de bu zaferde katkısının olduğu muhakkaktır." dedi.
ü İşletme sahibinin kampanyaya destek vermeleri için davet ettiği il protokolün programa katılmaması dikkat çekti. (UY-
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