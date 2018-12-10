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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İki gün sonra ilk yemek...İki gün boyunca aç susuz balık avladılar

İki gün sonra ilk yemek...İki gün boyunca aç susuz balık avladılar

Tekneden görüntü

Salar Uttu 

-Baba ve çocuklarının balıkları ayıklaması
-Baba ile röportaj
-Balık pişirmeleri
-Balık yemeleri

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta balıkçılık yapan bir baba ve iki oğlu, iki gün boyunca denizde balık avladılar. Baba ve iki oğlu, denizde geçen iki günün ardından ilk yemeklerini yediklerini ifade etti.
Kent merkezinde 45 yıldır balıkçılıkla uğraşan 61 yaşında ki Temel Özen 2 oğluyla beraber 2 önce balık avlamak amacıyla Zonguldak Limanı'ndan kendi teknesiyle açılarak Çatalağzı beldesine demir attı. 100 kilograma yakın çinakop, mezgit, istavrit ve barbun balığı avlayan Temel Özen ve oğulları topladıkları balıkları satmak amacıyla limana geri döndü. Özen ve oğulları topladıkları balıkları ağlardan ayırarak, kasalara yerleştirdi. 2 gündür aç susuz bir şekilde ekmek mücadelesi verdiklerini ifade eden Temel Özen ve oğulları topladıkları balıkların bir kısmını pişirerek karnını doyurdu. Özen, mezgit 35TL, çinakopu 30 TL, istavrit 25 TL ve barbun balığını ise 30 TL tezgâhlarda satışa çıkaracak. ‘’Balık sürüsü Çatalağzı açıklarında’’ 61 yaşında ki usta balıkçı Temel Özen, balık sürüsünün Çatalağzı açıklarında olduğunu söyleyerek, ‘’Karnımızı doyuracak kadar balık tutuyoruz işte. Çinakop, Mezkit, İstavrit ve Barbunya gibi. Çatalağzı açıklarında yakaladık. Balık sürüsü şuanda orada. Ben emekliyim ama oğullarımla beraber çalışıyorum. Zor oluyor ama yapacak bir şeyimiz yok. Yazın mevsimine göre balık tutuyoruz. Tuttuğumuz balıkları satıyoruz. Bizleri geçindiriyor. Şimdide tuttuğumuz balıklardan kızarttık karnımızı doyuracağız ’’dedi.

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