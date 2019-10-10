İki gün önce kayıp ihbarında bulunulan turizm şoförü minibüsünün içinde ölü bulundu

-Kalabalık detay

-Polis detay

-Balkondakiler

-Penceredekiler

-Çatıdakiler

-Yerden izleyenler

-Polis ve sağlık ekiplerinin maske takması

-Cesed detay

-Polisin çadır içinde çalışması

-Cep telefonu ile görüntü çekenler

-detay



( ANTALYA )- Şüpheli ölüm mahalleliyi sokağa, çatılara ve pencerelere döktü- Mahalleli, polisin minibüste ölü bulunan ceset üzerindeki çalışmasını film izler gibi izledi ANTALYA



- Antalya’da bir şoför, kullandığı tur minibüsünde ölü bulundu. 2 gün önce yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Polisin çalışmasını mahalleli olay yerinden, pencereden, balkondan ve çatıdan meraklı gözlerle izledi. Olay saat 17.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 835 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 07 FSM 29 plakalı minibüsten kötü kokular geldiğini farkeden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri siyah camlı minibüste inceleme yaptı. Camı açılıp bakılan minibüsün orta bölümünde hareketsiz yatan kişiyi gören sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 42 yaşındaki Yusuf C’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Turizm sektöründe şoför olduğu belirlenen Yusuf Cabbar'ın yakınlarının 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri araştırma inceleme yapmak için Cabbar’ın cansız bedenini minibüsten indirdi. Ekipler sokağa kurduğu çadır içinde inceleme yaptı. Cesedin kokması nedeniyle ekipler maske takarak çalıştı. Polisin incelemesinin ardından Yusuf Cabbar'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Film gibi izlediler Öte yandan polisin çalışmalarını meraklı kalabalık hem yerden, hem de balkondan izledi. Hızını alamayan bazı vatandaş ve çocuklar çatıdan çalışmalarını takip etti. Polisin ikazına rağmen meraklı kalabalık dağılmayıp görüntü almaya devam etti.

