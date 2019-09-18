İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - OSMANİYE
- Olay yerinde toplananlar - Polisin grubu uzaklaştırma çalışması - Güvenlik önlemleri Osmaniye 'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Osmaniye 'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından bıçaklandı, 2 grubun kavgasını polis güçlükle ayırdıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı, 2 grubun kavgasını polis güçlükle ayırdı.Edinilen bilgiye göre Adnan Menderes Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada ismi öğrenilemeyen 1 kişi bacağından bıçaklanarak, yaralandı.Yaralı şahıs, ambulansla Özel Yeni Hayat Hastanesine kaldırıldı. Kavga eden iki grubu, olay yerine gelen çok sayıda polis güçlükle ayırdı.Olayla ilgili 10'a yakın kişi gözaltına alındı.
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