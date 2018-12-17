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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İki gencin tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

İki gencin tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

Bıçaklanan şahıstan görüntü

Polis Akalan Polis Ekipleri 

-Ambulanstan görüntü
-Yaralı Ambulansla alınırken görüntü
-Görüntü kafe klasörüne geçildi

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de iki genç arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay Merkez Balhasan mahallesi Uzun Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ş.A. (21) ile B. E. (17) sokak arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle B. E. ekmek bıçağı ile Ş. A.’yı sol bacağından yaraladı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra firar eden B. E. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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