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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
İki çocuğunu öldürüp intihar eden annenin geriye not bıraktığı ortaya çıktı

İki çocuğunu öldürüp intihar eden annenin geriye not bıraktığı ortaya çıktı

ÖZLEM K.'nın fotoğrafı

Hastane Cenaze Güvenlik Güçleri Kayınvalide Avcılık 

-5 yaşındaki Mustafa'nın fotoğrafı
-Mustafa'nın babasıyla olan fotoğrafı
-3 yaşındaki Ayşe'nin fotoğrafı
-Olay yerinden görüntüler
-Çocukların cenazelerinin alınması
-Evden detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te kaynanası ile tartıştıktan sonra iki çocuğunu defalarca bıçaklayıp intihar eden Özlem K'nin olayın hemen öncesinde yazdığı not bulundu. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi‘nde meydana gelen olayda, kayınvalidesi Emine K ile tartışan Özlem K., iki çocuğunu defalarca kez bıçaklayarak, evin ikinci katındaki terastan kendisini boşluğa bırakmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan annenin hayati tehlikesi sürerken çocuklar ise yaşamını kaybetmişti. Olay yerinde inceleme yapan savcılık ve güvenlik güçleri tarafından olay yerinde not bulunduğu öğrenildi Özlem K'nin hemen olay öncesinde yazdığı belirtilen notta, kayınvalidesinden sürekli şiddet gördüğünü, kocasının ise kendisini sevmediğini yazdığı öğrenildi. Özlem K'nin hasta olduğunu yazdığı notta defalarca söylemesine rağmen kocasına ve kaynanasına kendisini inanmadığını da yazdı.
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