İki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı - İZMİR

- İzmir 'de iki aile arasında silahlı kavga - 3 yaralı - Olay yerinden ve yaralılardan detaylar - Yaralıların ambulansa taşınması İzmir 'de iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralıİZMİR (AA) - İzmir 'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Karabağlar ilçesi 2906 Sokak'ta akraba oldukları belirtilen iki aile arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ç. ve R.Ç, tartıştıkları aile üyelerine pompalı tüfekle ateş açtı, olayda 3 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaya olarak olay mahallinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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