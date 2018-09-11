- IKBY’de seçim kampanyası başladı



- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) 30 Eylül yapılması planlanan parlamento seçimlerinin propagandası bugün başladı.

Başta IKBY başkenti Erbil olmak üzere IKBY parlamentosu seçimleri için yarışan partilerin seçim propagandasının başlamasının ardından ana caddeler adayların posterleriyle süslendi. IKBY Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu’nun, 11 Eylül 00.00 itibariyle partilerin seçim kampanyasının başlatılmasıyla gece geç saatlerde kent merkezleri ve ilçeleri parti bayrakları ile aday posterleri ile donatıldı. 8 liste ile 36 adayla seçimlere katılan Türkmenler, 5 KOTA sandalyesi için yarışacak. 111 parlamenterden oluşan IKBY Parlamentosu seçimlerinde 29 listede 773 aday yarışacak. IKBY’deki seçim propagandasının 5 Eylül'de başlatılması planlanıyordu. Ancak bazı siyasi kesimler tarafından seçimlerin 30 Eylül’de yapılmasına karşı çıkılmış ve ertelenmesi istenmişti. Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) tarafından yapılan açıklamalarda ise seçimlerin zamanında yapılacağı ve bunun için hiçbir engelin söz konusu olmadığı ifade edilmişti.

