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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
IKBY'de hükümet karşıtı kitlesel gösteri - SÜLEYMANİYE

IKBY'de hükümet karşıtı kitlesel gösteri - SÜLEYMANİYE



: - Açılan dövizlerden detaylar - Hükümet karşıtı sloganların atılması - Eylemcilerden detaylar - Erbil ve Süleymaniye kentlerindeki memurlar, hükümetin geciken maaşlarını kesintili bir şekilde ödemesine karşı kitlesel gösteri düzenlediERBİL/SÜLEYMANİYE (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) memurlar, hükümetin geciken maaşları kesintili bir şekilde ödenmesine karşı kitlesel gösteri düzenledi.
Süleymaniye kentindeki öğretmen ve sağlık çalışanları başta olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışan memurlar, mahkeme binası önünde bir araya gelerek hükümet karşıtı sloganlar attı.Memurlar, maaşlarının kesintisiz ve zamanında ödenmemesi halinde bugünden itibaren başlattıkları boykota devam edeceklerini duyurup, kararlılıklarını göstermek için de çadır kurdu.Mahkeme önündeki caddeyi trafiğe kapatan göstericiler, "mafya hükümet, "artık yeter" ve "yıkılsın bu hükümranlık" gibi sert sloganlarla hükümeti eleştirdi.
Kitlesel gösteriler, Süleymaniye kent merkezinin yanı sıra Kelar, Ranya ilçeleriyle Halepçe kentinde de düzenlendi.
- Erbil ve Bağdat arasındaki bütçe ve maaş kriziBağdat yönetimi, IKBY'nin, Mayıs 2014 tarihinde Irak merkezi hükümetinden bağımsız bir şekilde petrol ihraç etme kararına bir tepki olarak Erbil'in anayasal hakkı olan yüzde 17'lik bütçesiyle memur maaşlarını göndermemeye başlamıştı.Dönemin Irak Başbakanı Nuri Maliki ile başlayan kriz, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması, Kerkük'te Peşmerge'nin çekilmesi, IKBY'deki havalimanlarına yurt dışı yasağının uygulamasıyla tam bir kördüğüm haline geldi.Irak Başbakanı Haydar el - İbadi, 9 Mart'ta IKBY'deki bazı memurların maaşlarının gönderileceğini duyurmuştu.

Yurt Dışı Yasağı Memur Maaşları Sağlık Çalışanları Terör Örgütü Hükümet Karşıtı 

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