Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
IKBY, 853 DEAŞ mensubunu Irak makamlarına teslim etti - ERBİL

IKBY, 853 DEAŞ mensubunu Irak makamlarına teslim etti - ERBİL

- IKBY Uluslararası Örgüt Raporlarını Değerlendirme Komitesi Başkanı Dindar Zebari'nin basın toplantısıERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), son 8 ayda terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçlamasıyla tutuklu bulunan 853 kişiyi Irak makamlarına teslim ettiği bildirildi.
IKBY Uluslararası Örgüt Raporlarını Değerlendirme Komitesi Başkanı Dindar Zebari, Erbil ’de düzenlediği basın toplantısında, son 8 ayda tutuklu 853 DEAŞ üyesinin Irak makamlarına teslim edildiğini belirtti.
Zebari, söz konusu teröristlerden bir kısmının davasının ise Musul'da görüldüğünü ifade etti.
- İç göçmenler için destek bekleniyorKamplar da dahil olmak üzere 2 milyon 100 bin iç göçmen ve mültecinin IKBY'de yaşadığını belirten Zebari, kamplarda yaşam koşullarının kötü olması nedeniyle bir süredir uluslararası yardım kuruluşlarından destek beklediklerini ancak Birleşmiş Milletlerin (BM) kurtarılan yeni bölgelerle ilgilendiğini söyledi.

Zebari, ayrıca DEAŞ ile girilen çatışmalarda toplam bin 814 Peşmerge'nin hayatını kaybettiğini 10 bin 725'inin ise yaralandığını aktardı. Zebari, "DEAŞ tarafından hala esir tutulan 44 Peşmerge var." diye konuştu.
Zebari, basın toplantısında IKBY'de gizli cezaevi olduğu iddialarını da reddetti.

Çatışma Basın Toplantısı Uluslararası Terör Örgütü Teröristler 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı